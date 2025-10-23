ВС РФ при освобождении Полтавки форсировали Янчур в нескольких местах

Это осложняло проведение штурма населенного пункта, рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Штурмовым подразделениям в составе Восточной группировки войск при освобождении населенного пункта Полтавка Запорожской области пришлось на нескольких участках форсировать реку Янчур. Об этом рассказали в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Штурмовики 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" завершили освобождение Полтавки - крупного населенного пункта в Запорожской области. Штурм был осложнен необходимостью форсировать реку на нескольких участках. В ходе комплексного огневого поражения противника авиацией и артиллерией, а также при поддержке операторов беспилотников воины-дальневосточники освободили один из крупнейших населенных пунктов на западном берегу реки Янчур", - следует из сообщения.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки продолжают успешно вести боевые действия в зоне спецоперации, выбивая противника из укрепленных позиций и освобождая территории Запорожской и Днепропетровской областей.