Расчет "Торнадо-С" уничтожил опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

Цель поразили бойцы группировки "Восток", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" группировки войск "Восток" уничтожил опорный пункт противника в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" группировки "Восток" нанес огневой удар по опорному пункту противника в Днепропетровской области. Реактивными снарядами опорный пункт и боевики украинского режима были уничтожены. Контроль поражения и корректировка огня велись в режиме реального времени операторами БПЛА", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что работу РСЗО прикрывала группа противодействия беспилотникам, а после успешного уничтожения опорного пункта расчет оперативно сменил позицию.