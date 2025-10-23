ВС РФ уничтожили из миномета на дальности 15 км пункт управления БПЛА ВСУ

Цель поразили военнослужащие группировки "Центр", отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Артиллеристы Центральной группировки войск уничтожили из самоходного тяжелого 240-мм миномета "Тюльпан" пункт управления беспилотной авиацией ВСУ с расстояния более 15 км на красноармейском направлении СВО, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет 240-мм самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Центр" уничтожил укрепленный пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции. Получив разведданные, расчет оперативно выдвинулся на огневую позицию, развернул орудие и выполнил серию точных выстрелов на расстоянии более 15 км", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что артиллерийский удар помешал дальнейшей обороне противника на этом участке, обеспечил продвижение штурмовых групп "Центра" вглубь позиций ВСУ.