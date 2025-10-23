Марочко: ВС РФ заняли новые позиции, продвинувшись на юго-западе Волчанска

Российские бойцы также наступают у Тихого, добавил военный эксперт

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, продвинувшись в юго-западном направлении в Волчанске Харьковской области, заняли новые рубежи и позиции. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Наши войска продолжают развивать успех в районе Волчанска Харьковской области. В ходе активных боев в Волчанске ВС РФ продвинулись в городе в юго-западном направлении и заняли новые рубежи и позиции", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что бойцы РФ также продвинулись у Тихого.