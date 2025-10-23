Марочко: ВС РФ после уничтожения части обороны ВСУ с ходу вошли в Синельниково

Российские войска начали закрепляться на северных окраинах населенного пункта, рассказал военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Российские бойцы, уничтожив часть обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Синельниковском лесу, с ходу вошли в населенный пункт Синельниково Харьковской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, военные РФ начали закрепляться на северных окраинах населенного пункта.

"Уничтожив часть оборонительной линии противника, передовые российские отряды преодолели огневой рубеж вооруженных формирований Украины в Синельниковском лесу и с ходу вошли в населенный пункт Синельниково. Началось освобождение данного населенного пункта, идет закрепление на северных окраинах. По улице Лесной часть домостроений - уже под нашим контролем", - сказал он.