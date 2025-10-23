ТАСС: мобильные группы ПВО из Киева отправляют в штурм под Сумы

За сутки противник пытался атаковать ВС РФ силами 225-го штурмового полка, отметили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область мобильные расчеты ПВО из Киева для доукомплектования штурмовых групп. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Для проведения новых контратак и удержания позиций украинское командование перебрасывает в Сумскую область личный состав мобильных расчетов ПВО из Киева и доукомплектовывает ими штурмовые группы и передовые позиции", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за сутки на сумском направлении противник попытался провести атаку в направлении Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка. "Вражеская штурмовая группа заблаговременно вскрыта разведкой и полностью уничтожена комплексным огневым поражением. Атака сорвана", - добавил он.