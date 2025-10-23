ТАСС: ВСУ перебрасывают личный состав спецрот к Волчанску
Редакция сайта ТАСС
03:32
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. ВСУ перебрасывают южнее Волчанска личный состав спецрот, в том числе из госпиталей. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
"На харьковском направлении командование ВСУ в срочном порядке укрепляет оборонительные позиции в районе населенного пункта Вильча южнее Волчанска и перебрасывает личный состав спецрот, включая тех, кто находится в госпиталях после легких ранений", - сказали там.