ТАСС: ВСУ перебрасывают личный состав спецрот к Волчанску

В том числе солдат направляют из госпиталей, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. ВСУ перебрасывают южнее Волчанска личный состав спецрот, в том числе из госпиталей. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении командование ВСУ в срочном порядке укрепляет оборонительные позиции в районе населенного пункта Вильча южнее Волчанска и перебрасывает личный состав спецрот, включая тех, кто находится в госпиталях после легких ранений", - сказали там.