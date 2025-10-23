Над регионами России за ночь сбили 139 украинских БПЛА

Над Белгородской областью перехватили 56 беспилотников

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 139 украинских БПЛА над регионами России, из них 56 - над Белгородской областью.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 139 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Так, 56 дронов сбили над территорией Белгородской области, 22 - над Брянской областью, 21 - над Воронежской областью, 14 - над Рязанской областью, 13 - над Ростовской областью, 4 - над Республикой Крым, а такде по 2 беспилотника перехватили над Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской областями и 1 - над Курской областью.