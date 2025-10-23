ВС РФ уничтожили склад ВСУ на Карантинном острове в Херсоне

Артиллеристы нанесли удар при помощи РСЗО БМ-21 "Град"

Редакция сайта ТАСС

© 18-я общевойсковая армия группировки войск "Днепр"/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 23 октября. /ТАСС/. Артиллеристы 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили склад ВСУ на Карантинном острове в Херсоне. Об этом сообщил ТАСС военнослужащий армии.

"Наши артиллеристы по предоставленным разведкой координатам с применением РСЗО БМ-21 "Град" уничтожили склад материальных средств ВСУ на Карантинном острове в Херсоне", - сказал он.

Кадры объективного контроля, сделанные расчетом БПЛА, есть в распоряжении ТАСС.