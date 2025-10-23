ВС РФ уничтожили склад ВСУ на Карантинном острове в Херсоне
04:34
ГЕНИЧЕСК, 23 октября. /ТАСС/. Артиллеристы 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили склад ВСУ на Карантинном острове в Херсоне. Об этом сообщил ТАСС военнослужащий армии.
"Наши артиллеристы по предоставленным разведкой координатам с применением РСЗО БМ-21 "Град" уничтожили склад материальных средств ВСУ на Карантинном острове в Херсоне", - сказал он.
Кадры объективного контроля, сделанные расчетом БПЛА, есть в распоряжении ТАСС.