В МО рассказали, что повысило доступность военно-врачебной экспертизы в зоне СВО

Речь идет о работе мобильных комиссий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Работа в зоне проведения специальной военной операции мобильных врачебных комиссий повысила доступность военно-врачебной экспертизы. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В зоне проведения специальной военной операции в целях обеспечения доступности военно-врачебной экспертизы во всех медицинских воинских частях (подразделениях) группировок войск, а также в отдельных медицинских учреждениях здравоохранения ДНР, ЛНР и Запорожской области созданы и работают военно-врачебные комиссии (ВВК). <...> Благодаря применению гибкого и адресного подходов к проведению военно-врачебной экспертизы, время ее прохождения значительно сокращено", - сказали в ведомстве.

Специалисты мобильных врачебных комиссий непосредственно в подразделениях выявляют показания для направления военнослужащих с ранениями и травмами на медицинское освидетельствование и плановое этапное лечение в стационарных условиях, медицинскую реабилитацию, либо на ВВК для определения категории годности к военной службе.

"Наша мобильная врачебная комиссия состоит из врачей-специалистов, имеющих опыт практической работы по военно-врачебной экспертизе. Работа заключается в изучении медицинской документации и проведении медицинских осмотров личного состава, находящегося на лечении, как в амбулаторных, так и стационарных условиях", - рассказал председатель мобильной врачебной комиссии Южной группировки войск с позывным Ланс.

Он отметил, что также немаловажное значение отводится и оказанию методической помощи должностным лицам медицинской службы воинских частей по вопросам, связанным с организацией направления военнослужащих на медосвидетельствование, плановое этапное лечение и реабилитацию.

На базе медицинского отряда специального назначения Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, развернутого в ДНР, прием и консультации ведут в том числе узкоспециализированные медицинские специалисты. Это позволяет проводить углубленные исследования, оказывать специализированную помощь и организовать работу по проведению ВВК в максимально возможном приближении к линии боевого соприкосновения.

Работа в зоне СВО

"Отряд военно-медицинской академии прибыл в ДНР не только для оказания специализированной помощи, но и для освидетельствования военнослужащих. В целях снижения социальной напряженности поступающим на лечение военнослужащим оформляются необходимые документы для получения всех положенных социальных гарантий. Также военнослужащим проводятся обследования, освидетельствования и определения категории годности военнослужащего", - отметил председатель ВВК медицинского отряда специального назначения ВМА им. С.М. Кирова Дмитрий Сотников.

Для этого у отряда академии есть все необходимые узкие специалисты: невролог, офтальмолог, травматолог, кардиолог и другие.

В ходе работы ВВК в зоне СВО врачи-специалисты определяют степень тяжести ранений военнослужащих и оформляют все необходимые документы для реализации мер социальных гарантий, положенных при получении ранений. Также они принимают решения о необходимости медицинской реабилитации, предоставления отпуска по болезни, а в случаях определившегося врачебно-экспертного исхода определяют категорию годности к военной службе.

"Работа по совершенствованию оказания медицинской помощи ведется постоянно и все нововведения оперативно внедряются в работу военных врачей. Учитывается и применяется опыт, накопленный за время проведения СВО, что значительно ускоряет и улучшает механизмы работы медицинских организаций", - заключили в ведомстве.