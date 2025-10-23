Пленный из ВСУ заявил о расстрелах новобранцев на полигонах за попытку бегства

Люди боятся бежать, отметил Игорь Стеблянка

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие на полигонах расстреливают новобранцев за попытку бегства, рассказал ТАСС пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Игорь Стеблянка.

"У нас в учебке один парень пытался сбежать. Его поймали и расстреляли сразу. Потому боятся люди бежать, потому что могут расстрелять на полигонах. Нам даже инструкторы говорили: хотите - бегите. Но, типа, флаг вам в руки, пристрелим", - рассказал пленный.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил о сдаче в плен под Красноармейском солдат 25-й отдельной воздушно-десантной и 68-й отдельной егерской бригад ВСУ.