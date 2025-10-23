Над регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ
09:39
обновлено 09:44
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны с 08:00 до 12:00 мск уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"23 октября в период с 08:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 БПЛА - над территорией Калужской области, 6 БПЛА - над территорией Брянской области, 4 БПЛА - над территорией Белгородской области, 2 БПЛА - над территорией Республики Крым и по 1 БПЛА - над территориями Курской, Оренбургской областей и территорией Московского региона", - сообщили в ведомстве.