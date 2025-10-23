Потери ВСУ составили порядка 1 580 военных за сутки

В зоне группировки "Центр" ликвидировано свыше 535 солдат противника

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 580 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 195 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 230, "Южная" - до 145, "Центр" - свыше 535, на направлении "Восток" - до 390 и "Днепр" - более 85 военнослужащих.

В военном ведомстве также добавили, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 4 механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варачино, Искрисковщина, Кондратовка, Корчаковка и Ленинское Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Дергачи Харьковской области. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и 4 склада материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Купянск, Куриловка, Сеньково Харьковской области, Дробышево и Ямполь Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери противника составили 16 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Южная" нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Иванополье, Пазено, Северск и Федоровка в ДНР. Противник потерял танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два 155-мм артиллерийских орудия западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

"Центр", "Восток" и "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Димитров, Золотой Колодезь и Красноармейск в ДНР. ВСУ потеряли танк, четыре боевые бронированные машины производства стран НАТО, три пикапа и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Егоровка, Орестополь Днепропетровской области, Вишневое и Успеновка Запорожской области. ВСУ потеряли 3 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Приморское, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Белозерка Херсонской области. Уничтожены боевая бронированная машина, 15 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада материальных средств.