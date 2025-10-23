ВС РФ поразили используемую для ВПК Украины энергетическую инфраструктуру

Уничтожены пункты временной дислокации противника и иностранных наемников

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемой в интересах украинского военно-промышленного комплекса, места хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - указали там.