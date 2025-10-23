"Радар.НФ" помог отразить массовую атаку БПЛА в ночь на 23 октября

В общей сложности через приложение поступило 55 сигналов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сигналы граждан, поступившие через мобильное приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на угрозы с воздуха, помогли в отражении атаки вражеских беспилотников в ночь с 22 на 23 октября. Об этом ТАСС сообщили в Народном фронте.

По данным Минобороны, в ночь с 22 на 23 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 139 БПЛА.

"В общей сложности через "Радар.НФ" поступило 55 сигналов, которые способствовали оперативному реагированию силовых структур", - сообщили в президентском движении.

Наибольшее количество сообщений поступило из Воронежской области - 19, из Брянской - 5, и Калужской - 4.

Приложение "Радар.НФ" было создано Народным фронтом для фиксации сигналов о БПЛА и возможных диверсионных группах противника. С момента запуска пользователи направили более 30 тыс. сообщений, которые помогли предотвратить атаки и защитить объекты инфраструктуры.

Сейчас в приложении доступны новые обучающие материалы - о действиях при обнаружении беспилотников и оказании первой помощи. В специальном видеоролике Народного фронта объясняются различия между самолетными и мультироторными типами дронов, а также правила поведения и укрытия при их появлении.

На сегодняшний день "Радар.НФ" скачали свыше 1,8 млн пользователей. Приложение доступно в RuStore и AppGallery, а инструкция для пользователей iOS размещена на сайте Народного фронта.