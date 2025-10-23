Эксперт Кобцева: пленные с периода Минских соглашений остаются в тюрьмах Украины

Член ассоциации юристов России также добавила, что Киев регулярно срывал процесс обмена

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Часть пленных, задержанных в период действия минских договоренностей, до сих пор содержатся в украинских тюрьмах, при этом Киев регулярно срывал процесс обмена пленными. Об этом на международном телемосте "На пути к освобождению ЛНР" заявила экс-представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, член ассоциации юристов России Ольга Кобцева.

"Киев регулярно срывал проведение обменов, в последний момент пересматривал списки лиц, отказывался передать людей, которые нуждались в немедленной помощи и лечении, часть из них умерли или были убиты в украинских местах содержания. Есть люди, которые до сих пор томятся в украинских тюрьмах. При этом парадокс: если до февраля 2022 года пленных из ЛНР и ДНР отказывались обменивать, приписывая к русским, то теперь, когда у них у всех есть российское гражданство, отказываются обменивать, вспомнив, что у них когда-то было украинское гражданство", - рассказала Кобцева во время онлайн-конференции "На пути к освобождению ЛНР".

Она добавила, что украинские националисты подвергают военнослужащих с территорий Донбасса систематическим избиениям, пыткам и особо жестоким истязаниям.