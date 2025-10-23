ТАСС: командиры двух полков ВСУ фактически не руководят ими

По данным силовиков, в их обязанности входит только перераспределение подразделений между участками фронта

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Командиры 225-го полка и 425-го полка ВСУ фактически не руководят своими подчиненными, в их обязанности входит только перераспределение подразделений между участками фронта. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Командир 225-го полка ВСУ Олег Ширяев фактически не руководит полком. Если взглянуть на географию работы 225 ОШП, то можно заметить, что подразделения полка раскиданы практически по всему фронту СВО от Запорожья до Сумской области", - указал собеседник агентства.

Он добавил, что аналогичная ситуация складывается и в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала", который имея в составе всего четыре боевых батальона выполняет задачи на девяти участках фронта. "При таком разбросе роль командира полка сводится лишь к распределению подразделений по направлениям и решение вопросов с передачей в их распоряжение личного состава из смежных бригад. Остальное время можно тратить по своему усмотрению", - добавили в силовых структурах.

Собеседник привел в пример, что Ширяев перепродает в Instagram (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) вещи, купленные в Китае, а также был неоднократно замечен на различных праздниках.