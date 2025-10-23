Над Белгородской областью за четыре часа уничтожили 20 украинских БПЛА

Они были самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 20 украинских БПЛА за четыре часа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - сказали в военном ведомстве.