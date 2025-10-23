Российские Су-30 совершили учебные полеты над Калининградской областью

Границы других государств не нарушались

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российские истребители Су-30 совершили учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью, границ других государств не нарушали, заявили в Минобороны России.

Ранее литовские власти сообщали о якобы нарушении воздушного пространства страны истребителем Су-30 и самолетом-заправщиком Ил-78.

"23 октября российские истребители Су-30 совершали плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области. Полеты проходили в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - сообщили в военном ведомстве.