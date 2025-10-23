Алаудинов: спецназ ВС РФ берет на себя особо ответственные задачи

Спецподразделения Минобороны России всегда были "штучным товаром", отметил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа "Ахмат"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие подразделений специального назначения берут на себя задачи особой ответственности. Об этом заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Это особый контингент, который на себя берет отдельные задачи особой ответственности, выполняя точечные задачи. Спецподразделения как Минобороны России, так и других ведомств, всегда были единичным "штучным товаром". И надо отдать им дань уважения за ту работу, которую они всю свою историю делали. Поэтому я могу только выразить слова благодарности за создание таких подразделений и сказать слова благодарности тем бойцам, которые служат в разных спецподразделениях", - сказал он.

24 октября ежегодно с 2006 года по указу президента РФ в Вооруженных силах России отмечается День подразделений специального назначения. С 2015 года подразделения специального назначения выполняли боевые задачи в рамках операции ВС РФ в Сирии. С 2022 года подразделения армейского спецназа задействованы в специальной военной операции на Украине.