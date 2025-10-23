Комбриг Верещагин: бойцы ВС РФ соревнуются за уничтожение танков ВСУ

Все хотят записать на свой счет этот "трофей", пояснил командир разведывательно-штурмовой бригады "Невский" Добровольческого корпуса Южной группировки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Появление украинского танка на линии боевого соприкосновения вызывает ажиотаж среди российских бойцов, которые стремятся как можно быстрее записать на свой счет новый "трофей". Об этом в интервью ТАСС рассказал командир разведывательно-штурмовой бригады "Невский" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск Алексей Верещагин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На линии боевого соприкосновения непосредственно, поймите только меня правильно, появление танков противника для нас праздник, потому что все хотят этот "скальп", все хотят этот трофей, и начинается такое бурное "стахановское движение", кто же "затрофеит" этого зверя. Неважно, Leopard это или еще что-нибудь такое. Поэтому противник давно уже не выезжает. Потому что знает, что шансов у него не то что вернуться обратно, а даже доехать до места выполнения задачи у него ноль. Просто ноль", - сказал Верещагин.

Кроме того, он отметил, что у ВСУ танковые бригады со временем становятся механизированными.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что на Украине не осталось ни одной танковой бригады, они были все переформированы. Так, в рядах ВСУ разница между танковой и тяжелой механизированной бригадой заключается в том, что последняя теряет один танковый батальон и получает дополнительный механизированный.