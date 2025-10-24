Командир Азизов: подход к Ивановке занял у ВС РФ два дня

Российские военные двигались в основном в темное время суток, маскируясь антидроновыми пончо, рассказал командующий штурмовым взводом 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр"

ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Два дня понадобилось штурмовикам ВС РФ на то, чтобы войти в Ивановку в ДНР, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Руслан Азизов.

"Мы до деревни [Ивановка] дошли где-то дня за два", - сказал командир.

Двигались ВС РФ, как уточнил военнослужащий, в основном в сумерки, маскируясь при помощи антидроновых пончо. Днем штурмовики перемещались исключительно в лесополосах.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Ивановка в ДНР.