Командир Азизов: подход к Ивановке занял у ВС РФ два дня
01:31
ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Два дня понадобилось штурмовикам ВС РФ на то, чтобы войти в Ивановку в ДНР, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Руслан Азизов.
"Мы до деревни [Ивановка] дошли где-то дня за два", - сказал командир.
Двигались ВС РФ, как уточнил военнослужащий, в основном в сумерки, маскируясь при помощи антидроновых пончо. Днем штурмовики перемещались исключительно в лесополосах.
Ранее в Минобороны сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Ивановка в ДНР.