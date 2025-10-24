Ту-95МС выполнили полет над Японским морем

На некоторых этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила более 11 часов", - сказали в ведомстве.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в ведомстве.