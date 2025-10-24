Герой РФ Сайбель: российский спецназ на голову выше иностранных коллег

Военнослужащий отметил, что профессиональное мастерство командного и личного состава таких подразделений должно быть на самом высоком уровне

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений специального назначения ВС РФ значительно превосходят своих коллег из вооруженных сил других стран как физической подготовкой, так и волевыми качествами. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС сказал Герой России капитан Владимир Сайбель.

"Мои коллеги, которые еще в 90-е, в начале 2000-х принимали участие в соревнованиях с иностранными подразделениями специального назначения, всегда отмечали, что мы на голову выше наших иностранных коллег по физической подготовке, морально-психологическим качествам и силе характера", - сказал герой.

Он добавил, что профессиональное мастерство командного и личного состава таких подразделений должно быть на самом высоком уровне, поскольку они выполняют сложнейшие задачи, играя важную роль во всех локальных конфликтах. "Сегодня части специального назначения являются локомотивом на линии боевого соприкосновения, на всех фронтах и на всех направлениях. Они всегда первые, всегда на самом острие любого боевого столкновения. Это и разведывательные данные, и аналитика, и определенные специальные задачи, в том числе в глубоком тылу противника", - отметил Сайбель.

Герой России Владимир Сайбель сражался на передовой с ноября 2022 года. В июле 2023 года во время боя в Серебрянском лесничестве он, командуя ротой, был тяжело ранен, но не покинул поле боя. Награжден орденом Мужества и медалями. 8 ноября 2023 года указом Президента РФ ему присвоено звание Героя России.

Пройдя обучение по программе "Время героев", разработанной для участников и ветеранов СВО по инициативе Президента РФ Владимира Путина, был назначен заместителем начальника департамента социального развития ОАО "РЖД". Кроме того, Владимир Сайбель вошел в Генеральный совет партии "Единая Россия" и стал заместителем председателя Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов.

Полный текст интервью будет доступен на сайте ТАСС.