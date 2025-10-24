Герой РФ Сайбель: опыт участия в СВО поможет ветеранам управлять страной

Однако для реализации своих идей участникам СВО нужна система мер поддержки, включая обучение, подчеркнул Владимир Сайбель

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Опыт быстрого принятия важнейших решений, полученный в боевых действиях, является бесценным преимуществом участников СВО, которое позволит им в качестве руководителей изменить жизнь в стране к лучшему, сказал в эксклюзивном интервью ТАСС Герой России капитан Владимир Сайбель.

"Огромное количество добровольцев пошли защищать Родину, оставив бизнес, хорошие должности, успешную работу, карьеру. Они пошли туда, где нужно принимать самые сложные для человека решения в самых критических ситуациях. Сложнее и страшнее, чем война, ничего не существует. И та закалка, испытания, молниеносное принятие самых сложных решений, связанных с жизнью и здоровьем людей, - это бесценный опыт", - сказал Сайбель.

Кроме того, добавил он, люди, вернувшиеся с СВО, обладают обостренным чувством справедливости и их желание внести позитивные изменения в различные сферы жизни страны на руководящих гораздо сильнее, чем у чиновников. Однако для реализации своих идей участникам СВО нужна система мер поддержки, включая обучение.

Такую систему предлагает "Время героев" - программа, разработанная для участников и ветеранов СВО по инициативе президента РФ Владимира Путина. "Программа "Время героев" на площадке РАНХиГС, ее региональные отделения дают участникам СВО необходимую базу для гражданской службы. Ты можешь быть полезен в разных областях - не только в политике, но и в экономике, бизнесе, вернуться к работе на земле. Чем больше инструментов государство предоставит для возвращения к мирной жизни, тем успешнее человек сможет погрузиться в новую тематику и действовать на благо России", - считает герой.

Сайбель сражался на передовой с ноября 2022 года. В июле 2023 года во время боя в Серебрянском лесничестве он, командуя ротой, был тяжело ранен, но не покинул поле боя. Награжден орденом Мужества и медалями. 8 ноября 2023 года указом президента РФ ему присвоено звание Героя России.

После обучения по программе "Время героев" Сайбель был назначен заместителем начальника департамента социального развития РЖД. Кроме того, он начал работу на политическом поприще: вошел в генеральный совет партии "Единая Россия" и стал заместителем председателя Комиссии при президенте Российской Федерации по делам ветеранов.