В храме Христа Спасителя прошел торжественный вечер ко дню спецназа ВС РФ

Начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков поздравил ветеранов и личный состав подразделений специального назначения

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Торжественный вечер, посвященный 75-летию образования подразделений специального назначения ВС РФ, состоялся в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков поздравил ветеранов и личный состав подразделений специального назначения с профессиональным праздником, подчеркнув, что боевой путь российского спецназа отмечен замечательным вехами и славными победами, большинство из них являются уникальными, не имеющими аналогов в мировой практике.

"Предназначение спецназа в силу специфики его применения предъявляет к личному составу особые требования. Спецназ - это особая каста, объединяющая самых сильных, самых подготовленных, самых мужественных и отважных", - сказал он.

Костюков также передал вдове погибшего в ходе специальной военной операции командира подразделения специального назначения капитана Олега Синицы медаль "Золотая Звезда".

Также военнослужащим, проявившим мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга, были вручены различные государственные награды.