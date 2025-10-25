В РФ разработали сценарии применения дрона "Судного дня" в случае ядерных ударов

Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин не стал раскрывать детали этих сценариев

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российские специалисты разработали серию сценариев для применения FPV-дрона "Судного дня", входящего в систему мониторинга уровня загрязнения окружающей среды после нанесения ядерных ударов. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Специалистами ЦКБР создана серия сценариев применения FPV-дрона "Судного дня", которые могут задействоваться в интересах гражданской обороны и Минобороны РФ. Дрон является частью системы мониторинга уровня загрязнения окружающей среды после нанесения ядерных ударов и входит в проект "Хруст". Детали сценариев мы не раскрываем, однако работы над проектом находятся в активной фазе", - заявил Кузякин.

Специалист отметил, что в случае наступления худшего сценария в международной политике система может помочь спасти огромное количество жизней. "Вопреки стереотипам, обмен ядерными ударами не приведет к мгновенной гибели сразу всех. Как раз наоборот, большинство на планете вряд ли заметит, что где-то кто-то применил ядерное оружие. Сразу не заметит. Но в течение считанных недель радиоактивная пыль и пепел поднявшиеся вверх над огромными пожарами, образовавшимися над эпицентрами взрывов, будет разнесена по планете. Исследования распространения радиоактивного следа от взрыва Чернобыльского четверного энергоблока показали достаточно высокую скорость распространения радиоактивной пыли и то, что выпадает она не равномерно, а зонами и полосами", - сказал Кузякин.

Генконструктор ЦКБР добавил, что интенсивность радиоактивных последствий после ядерных взрывов достаточно быстро снижается, но в первые часты после поражения уровень радиации сохраняется на высоком уровне. "Это время, когда необходимо заниматься эвакуацией раненых, созданием пунктов временного пребывания, определять маршруты движения техники и людей. При этом кругом пожары и завалы, и непонятно, где можно находится, а где нет. Где можно провести колонну, а где не стоит. Картина заражения неравномерна, и она будет меняться очень быстро. На этом этапе как воздух нужны быстрые и мобильные инструменты дистанционного зондирования", - подчеркнул он.

Кузякин уточнил, что если поверхностную радиацию можно смыть или утилизировать вместе с одеждой, то в случае попадания внутрь организма она угрожает здоровью и жизни человека. "Поэтому информация о местах и уровне заражения в первые часы после ядерных ударов - ключевой, важнейший вопрос. Именно для этого нежелательного и катастрофического сценария мы модифицировали систему "Хруст", дав ей возможность работать из бронетехники и автомобилей. Пилоту не нужно выходить на улицу, он может работать без остановки техники, например сопровождая группы эвакуации", - рассказал генконструктор ЦКБР.

Характеристики дрона

Время полета дрона "Судного дня" - до 20 мин. Дальность работы - от 500 м в зонах сплошного заражения до 2 км в зонах переменного заражения. Система может работать из бронированной герметичной техники и в движении.