Бойцам спецназа Центральной группировки вручили ордена "Мужества"

Был награжден, в частности, гвардии младший лейтенант Андрей Филимонов, командир группы специального назначения, удержавший позиции под контратаками противника

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения военнослужащих подразделений специального назначения группировки войск "Центр" состоялась в зоне проведения специальной военной операции возле братской могилы советских воинов, героически погибшим во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Представитель командования группировки вручил военнослужащим государственные и ведомственные награды: ордена "Мужества", медали "За заслуги перед Отечеством", "За спасение погибавших", знаки отличия "Святого Георгия - Георгиевский крест" IV степени, а также медали "За отвагу", "Жукова" и "За храбрость", - говорится в сообщении.

В частности, орденом "Мужества" был награжден гвардии младший лейтенант Андрей Филимонов, командир группы специального назначения, со своей группой удержавший позиции под контратаками ВСУ.

"Задача была организовать взаимодействие с пехотой, закрепиться, сесть в оборону. Противник пытался неоднократно и пехотой накатить, отбить позицию. Потом артиллерией работали по нам", - рассказал он. Филимонов добавил, что со своими бойцами выявлял расчеты украинских БПЛА, позиции пулеметчиков и наводили на них российскую артиллерию и ударные дроны.