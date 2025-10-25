Корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ завершили деловой заход в Таиланд

От военно-морских сил Таиланда в учениях "Пассекс" участвовал корвет "Прачуапкирикхан", сообщили в посольстве России

БАНГКОК, 25 октября. /ТАСС/. Фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Гремящий" и большой морской танкер "Борис Бутома" Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России завершили деловой заход в Таиланд учениями "Пассекс". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве России в Таиланде.

"Деловой заход российских кораблей завершился учениями "Пассекс". От военно-морских сил Таиланда в них участвовал корвет "Прачуапкирикхан", - указали в российском диппредставительстве.

"Маршал Шапошников", корвет "Гремящий" и большой морской танкер "Борис Бутома" 21 октября прибыли в порт Саттахип. Командующий флотилии Королевских военно-морских сил (ВМС) Таиланда адмирал Коравит Чайаратхи подчеркнул, что визиты российских кораблей являются символом доброй дружбы и тесного взаимодействия между ВМС Таиланда и ВМФ России.

Как сообщила 2 октября пресс-служба ТОФ, фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Гремящий" и большой морской танкер "Борис Бутома" вышли из Владивостока для выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В заливе Петра Великого корабли приняли на борт палубные вертолеты Ка-27, экипажи отработали действия по отражению атак средств воздушного нападения и безэкипажных катеров условного противника.