Бойцы "Севера" посетили труженицу тыла в Белгородской области

Женщина поблагодарила военных и отметила важность сохранения памяти о подвигах советского народа для будущих поколений

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Военные группировки войск "Север" навестили жительницу Белгородской области, труженицу тыла Раису Ивановну Статинову и оказали ей адресную помощь. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" в рамках военно-патриотической акции посетили труженицу тыла Раису Ивановну Статинову. Во время визита военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" вручили Раисе Ивановне букет цветов и оказали адресную помощь, пожелав долгих лет жизни и крепкого здоровья", - говорится в сообщении.

Женщина поблагодарила военнослужащих и отметила важность сохранения памяти о подвигах советского народа для будущих поколений.

Статинова - жительница Белгородской области, которая в детстве перенесла тяготы Великой Отечественной войны. Она дважды была в эвакуации, а в послевоенные годы активно участвовала в восстановлении родного сельского поселения. Ее труд был важен не только для села, но и для соседних территорий, что подчеркивает значимость трудового подвига советского народа в военное и послевоенное время.