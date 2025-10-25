Прилепин рассказал, почему решил подписать контракт на военную службу

Писатель также поделился, как принял решение о подписании контракта на военную службу и возвращении на фронт

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Писатель Захар Прилепин в интервью ТАСС назвал основные причины, почему принял решение о подписании контракта на военную службу.

"В первую очередь, взрослая жизнь обучила тому, что надо за какие-то свои слова отвечать, потому что я еще когда находился в больнице, может быть, там впервые в этой истории сказал, что если я восстановлюсь, то мне ничего не мешает вернуться обратно потом. Когда я стал восстанавливаться, стал расхаживать со своими собачками, стал встречаться со своими товарищами, которые находятся в зоне боевых действий, я еще раз сказал [об этом]. Потом уже мы что-то разговаривали со Скоттом Риттером, он говорит: "Правда, что вы проходите медкомиссию?" Я говорю: "Ну да, прохожу пока". Он говорит: "Еще можете вернуться?" Я говорю ему: "Да, могу вернуться". И в этот момент я сам себя поймал на слове", - рассказал Прилепин.

Второй причиной такого решения писатель назвал погибших как товарищей, так и военнослужащих его подразделения на фронте. "От этого же нельзя никак отвязаться. <…> Скребет-то все равно коготок. Попытайся, хотя бы попытайся, приложи какие-то попытки, чтобы это до какого-то логического финала довести", - отметил Прилепин.

По его словам, третьей причиной его решения стала "причина глобальная", связанная с напряженными отношениями с Западом.

Кроме того, Прилепин отметил, что есть еще одна "личная причина". "Мне 50 лет исполнилось, и я сижу и думаю: "Ну что ты, на пенсию собрался? В чем вообще проблема? Ты так себя плохо чувствуешь? Ты сейчас теперь ляжешь на свой диван и будешь писать книги? Если ты проживешь 10, 20, 30 лет и все это время будешь строчить книги, зачем? Какой смысл в этом?", - добавил он.

Собеседник агентства также поделился, как принял решение о подписании контракта на военную службу и возвращении на фронт. "Я просто ехал в машине, смотрел в окно и думал: "Да нет, я заключу контракт через три дня". Вот и все, вот и заключил. [Решение] не эмоциональное, оно просто происходит как-то вот, у меня щелкнуло в голове, я понял, что мне надо".