Герасимов проверил работу на передовых пунктах управления "Центра" в зоне СВО

Группировка войск действует на красноармейском направлении

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел проверку работы передовых пунктов управления группировки войск "Центр" на красноармейском направлении. Об этом заявили в Минобороны России.

По информации министерства, Герасимов провел проверку исполнения целей соединениями морской пехоты группировки войск "Центр" и общевойсковой армии . Речь идет о соединениях, которые действуют на красноармейском направлении в зоне СВО.