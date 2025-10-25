ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Герасимов проверил работу на передовых пунктах управления "Центра" в зоне СВО

Группировка войск действует на красноармейском направлении
07:01
Минобороны России/ ТАСС
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел проверку работы передовых пунктов управления группировки войск "Центр" на красноармейском направлении. Об этом заявили в Минобороны России.

По информации министерства, Герасимов провел проверку исполнения целей соединениями морской пехоты группировки войск "Центр" и общевойсковой армии . Речь идет о соединениях, которые действуют на красноармейском направлении в зоне СВО. 

