Балфлот провел тренировку по отражению нападения БПЛА

Военнослужащие в составе постов воздушного наблюдения отработали стрельбу из зенитной спаренной 25-мм установки и 12,7-мм крупнокалиберного пулемета "Утес" на полигоне Хмелевка

КАЛИНИНГРАД, 25 октября. /ТАСС/. Тренировка по отражению нападения БПЛА на объекты Балтийского флота состоялась в Калининградской области, сообщает пресс-служба флота.

"На территории Калининградской области состоялась плановая тренировка с военнослужащими подразделений охраны военных объектов и постов воздушного наблюдения Балтийского флота. Основной целью мероприятия была отработка действий по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника на объекты военной инфраструктуры флота", - указано в сообщении.

В ходе тренировки сводные группы радиоэлектронной борьбы выполнили задачи по постановке помех с помощью средств радиоэлектронной борьбы, продемонстрировав высокий уровень подготовки и слаженности действий с группами огневого поражения.

На полигоне Хмелевка военнослужащие в составе постов воздушного наблюдения отработали стрельбу из зенитной спаренной 25-мм установки и 12,7-мм крупнокалиберного пулемета "Утес" по мишеням, имитирующих беспилотные летательные аппараты условного противника.

Подобные тренировки позволяют не только улучшить навыки личного состава, но и организовать эффективное взаимодействие различных подразделений в условиях современных угроз, тем самым обеспечить защиту значимых объектов.