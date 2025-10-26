В Новокиевке десантники провели "урок мужества" в социальном центре

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Ивановские десантники посетили Новокиевский социально-реабилитационный центр в Херсонской области, где провели "урок мужества". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие Ивановской гвардейской воздушно-десантной дивизии провели "урок мужества" для воспитанников Новокиевского социально-реабилитационного центра. Встреча началась с просмотра фильма о боевом пути и становлении прославленного соединения ВДВ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что как мальчики, так и девочки принимали активное участие в занятии. В ходе урока десантники поделились личным опытом службы, рассказывали о важности мужества, воинской дружбы, товарищеской выручки и сплоченности коллектива. Там подчеркнули, что в завершение встречи бойцы ВДВ передали воспитанникам центра теплые пледы в рамках гуманитарной акции.

"Проведенный урок вызвал живой отклик у старших подростков, многие из которых заинтересовались возможностью поступления в высшие военные учебные заведения. Организаторы мероприятия договорились с руководством центра сделать такие патриотические встречи регулярными", - добавили в министерстве.