Бригада "Рубиновая звезда" выступила с концертом для Южной группировки войск

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Фронтовая творческая бригада "Рубиновая звезда" выступила для военнослужащих Южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив, что подобные концерты музыканты дают ежедневно по всей зоне проведения СВО.

"Концертная группа "Рубиновая звезда" провела концерт для поднятия боевого духа и настроения. Всем очень, безумно понравилось, большое спасибо артистам! Приезжайте почаще, для нас это очень важно", - сказал командир отделения с позывным Пенза.

В военном ведомстве уточнили, что артисты бригады исполнили как патриотические песни, так и песни военных лет.

"Музыканты "Рубиновой Звезды" выступают не только для военнослужащих, но и для гражданского населения, и, в частности, для детей, проводя свои концерты в школах для будущих защитников Отечества. Артисты фронтовой творческой бригады выступают каждый день по всей зоне проведения спецоперации, начиная от первых линий до тыловых подразделений, а также для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях", - добавили в министерстве.