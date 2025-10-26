Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск

Верховному главнокомандующему предоставили полную информацию о положении дел на фронте

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения", - сказал представитель Кремля.

"Военнослужащими верховному главнокомандующему была предоставлена полная информация о положении дел на фронте", - сообщил пресс-секретарь.