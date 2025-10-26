Путин поздравил ВС РФ с успехами по окружению Купянска

Глава государства отметил, что успехи российских войск стали возможны благодаря героическим действиям военнослужащих

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил успехи ВС РФ по окружению Купянска. Он поздравил российских бойцов на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО.

"Хотел бы отметить, что успехи российских войск по окружению красноармейско-димитровской агломерации и города Купянск, итоги выполнения боевых задач на других направлениях, безусловно, стали возможны благодаря героическим действиям наших солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулезной работе штабов и всех уровней руководителей. Хочу поздравить весь личный состав объединенной группировки войск с этими результатами", - сказал президент.