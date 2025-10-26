Путин поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ

Глава государства отметил, что желающим сдаться в плен украинским солдатам стреляют в спины

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить все необходимые условия для сдачи украинских военнослужащих в плен, чтобы минимизировать жертвы. На это российский лидер указал на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО.

Он отметил успехи российской армии по окружению группировки противника в районе Красноармейска и Димитрова, Купянска.

"В целях минимизация напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих. Тех, которые, конечно, пожелают это сделать. Мы знаем с вами, вы знаете лучше, чем кто-либо другой, это для военнослужащих Украины не так просто, потому что и в спину стреляют, и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен", - сказал он.