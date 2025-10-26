Путин напомнил, что армия России всегда относилась к противнику с милосердием

РФ обеспечит безопасность гражданского населения территорий, где ведется зачистка от войск ВСУ, подчеркнул президент

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российская армия всегда относилась к противнику с милосердием, РФ и дальше будет следовать этому принципу - обеспечит безопасность гражданского населения территорий, где ведется зачистка от войск ВСУ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО.

В ходе совещания он отметил успехи армии РФ по окружению группировки противника в районе Красноармейска, Димитрова, Купянска.

"Армия России исторически всегда относилась к поверженному противнику с милосердием, мы будем исходить из этого. В ходе боевой работы по зачистке этих территорий нужно сделать все для того, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения, которым украинские формирования прикрываются как живым щитом. Местным жителям должна быть оказана вся необходимая помощь, и приняты меры по их эвакуации в безопасные районы", - указал российский лидер.