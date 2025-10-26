ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин назвал приоритетом сохранение жизни российских бойцов

Президент напомнил об этом на совещании
Редакция сайта ТАСС
06:15
обновлено 06:42
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сохранение жизни российских военнослужащих - ключевой приоритет при решении боевых задач в зоне СВО, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании.

"Приоритетной задачей является обеспечение сохранности жизни наших военнослужащих. Об этом мы говорим с вами постоянно, и я знаю, как вы сами к этому относитесь. Мой подход тоже вам известен", - сказал он. 

