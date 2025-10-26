ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин: Россия не будет приурочивать успехи в зоне СВО ни к каким датам

РФ продолжит исходить из военной целесообразности, подчеркнул президент
06:17
обновлено 06:46
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Россия при решении боевых задач в ходе СВО продолжит исходить из военной целесообразности и не станет приурочивать успехи к каким-то датам, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании.

"Мы каким-то датам, к каким-то событиям ничего приурочивать не будем. Будем всегда, как это делаем до сих пор, исходить из военной целесообразности и во главу угла ставить сохранность жизней наших ребят, наших военнослужащих", - сказал он. 

