Путин обсудил испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник"
Редакция сайта ТАСС
06:17
обновлено 06:35
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с военными испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.
"Теперь по поводу того учения, которое было проведено. Я бы попросил начальника Генерального штаба доложить еще об одном событии. Коротенько я упомянул в своем вступительном слове. Речь идет об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой", - сказал президент.