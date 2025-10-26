ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПК

Путин обсудил испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник"

Глава государства попросил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова доложить об испытании
Редакция сайта ТАСС
06:17
обновлено 06:35
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с военными испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

"Теперь по поводу того учения, которое было проведено. Я бы попросил начальника Генерального штаба доложить еще об одном событии. Коротенько я упомянул в своем вступительном слове. Речь идет об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой", - сказал президент. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссия