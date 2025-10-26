Путин предостерег, что ВСУ будут пытаться деблокировать окруженные силы

Президент сообщил, что приехал, чтобы послушать мнение командующих группировками

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предостерег, что ВСУ, попавшие в окружение на купянском и красноармейском направлениях, будут пытаться деблокировать себя как внутри этих периметров, так и действуя извне.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Что касается противника, заблокированного в тех районах, о которых вы сейчас доложили: без всяких сомнений противник будет пытаться деблокировать свои группировки", - сказал президент во время посещения пункта управления объединенной группировки войск. Он уточнил, что противник будет действовать "и извне, и из внутри, и напрямую деблокировать, и с помощью действий в близлежащих районах создать условия для этого деблокирования".

"В этой связи я к вам сюда и приехал, прибыл для того, чтобы послушать прежде всего мнение командующих группировками. Как вы планируете в ближайшее время с учетом сложившейся ситуации боевую работу для каждого подразделения", - попросил доложить Путин.