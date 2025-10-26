Путин: нужно решить, к какому классу оружия относится "Буревестник"

У крылатой ракеты есть с ядерная энергетическая установка

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил решить, к какому классу оружия относится крылатая ракета неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и определить возможные способы применения.

"Нам нужно будет еще определиться что это такое, к какому классу оружия эта новая система относится", - сказал российский лидер во время посещения пункта управления Объединенной группировки войск.