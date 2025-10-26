Путин: СВО нужно продолжать в соответствии с замыслом
06:54
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ должны продолжать специальную военную операцию в соответствии с планами Генштаба, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании.
Он отметил успехи российской армии по окружению группировки противника в районе Красноармейска и Димитрова, Купянска и поздравил бойцов.
"Командующим группировкам войск необходимо продолжить выполнение специальной военной операции в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооруженных сил", - сказал Путин.