Путин: СВО нужно продолжать в соответствии с замыслом

Глава государства отметил успехи российской армии по окружению группировки противника в районе Красноармейска и Димитрова

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ должны продолжать специальную военную операцию в соответствии с планами Генштаба, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании.

Он отметил успехи российской армии по окружению группировки противника в районе Красноармейска и Димитрова, Купянска и поздравил бойцов.

"Командующим группировкам войск необходимо продолжить выполнение специальной военной операции в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооруженных сил", - сказал Путин.