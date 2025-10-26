ТАСС: на Украине мобилизованный умер от травмы головы после посещения ТЦК

Родным Романа Сопина сообщили, что у него случился приступ эпилепсии, при котором он ударился об пол

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Мобилизованный в Подольском районе Одессы Роман Сопин с категорией здоровья "годен" умер после посещения территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В ТЦК Подольского района Одессы скончался мобилизованный Роман Сопин. После прохождения медкомиссии ТЦК с вынесением диагноза "годен" его родным сообщили, что у Романа черепно-мозговая травма и необходимо делать трепанацию черепа. По итогу парень впал в кому и скончался, не приходя в сознание. По версии ТЦК, у него случился приступ эпилепсии, в результате которого он упал и ударился об пол", - рассказал собеседник агентства. В свою очередь, он ставит под сомнение официальную версию украинского органа ведения воинского учета.

По словам представителя силовых структур, в Одессе установлен рекорд по количеству единовременно ловящих украинцев на улице. "Целых 16 ТЦКшников и полицейских понадобилось для того, чтобы "бусифицировать" одного гражданина Украины, не желающего умирать за нацистов", - сказал он, уточнив, что соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.