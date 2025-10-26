"Барс-Белгород" и "Орлан" за сутки ликвидировали девять БПЛА

С помощью РЭБ подавили семь FPV-дронов в Шебекинском округе

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 26 октября. /ТАСС/. Подразделения "Барс-Белгород" и "Орлан" ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов за минувшие сутки в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"Информация о сбитиях всех типов вражеских БПЛА на территории Белгородской области подразделениями "Барс-Белгород" и "Орлан". С 07:00 мск 25 октября по 07:00 мск 26 октября ликвидированы 9 беспилотников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы "Барс-Белгород" с помощью РЭБ подавили семь FPV-дронов в Шебекинском округе, "Орлан" с применением РЭБ - два FPV-дрона в Волоконовском районе и Грайворонском округе.