Группировка "Север" поразила технику и живую силу ВСУ при попытке ротации

Боевую задачу выполнили расчеты ударных FPV-дронов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили автомобиль и личный состав формирований ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

"В ходе боевой работы по созданию полосы безопасности на территории Харьковской области военнослужащими 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с помощью разведывательного БПЛА была вскрыта попытка ротации боевиков ВСУ на линии боевого соприкосновения. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на автомобиль противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетами ударных FPV-дронов группировки", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что кадры, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение всех выявленных целей.