Новобранцы Северного флота провели стрельбы с учетом условий современного боя

Предполагается, что будущем морпехи также будут изучать ведение разведки в районах действия диверсионно-разведывательных групп условного противника с применением средств наземной и воздушной разведки, в том числе при помощи БПЛА

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Северного флота/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Военнослужащие по призыву морской пехоты Северного флота отработали ведение огня из стрелкового оружия с учетом опыта ведения современного боя. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"На одном из заполярных полигонов в Мурманской области прошли занятия по интенсивной боевой подготовке с военнослужащими по призыву отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота <…>. Учитывая накопленный за период проведения специальной военной операции опыт, подготовка подразделений морской пехоты проводится по программам обучения, адаптированным к реальным условиям современного боя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новобранцы провели тренировку по поражению из стрелкового оружия сигнальных ракет, имитирующих беспилотные летательные аппараты противника. Там уточнили, что в последующем у морпехов также будут занятия по ведению разведки в районах действия диверсионно-разведывательных групп условного противника с применением средств наземной и воздушной разведки, в том числе при помощи беспилотников.

"На дворе 21-й век, наши технологии идут дальше, и наши противники в основном делают акцент на беспилотные летательные аппараты. Поэтому основной упор инструкторы делают на обучение противодействию БПЛА", - приводит пресс-служба слова руководителя стрельб гвардии старшего лейтенанта Руслана Венидиктова.