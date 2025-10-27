ВСУ потеряли опорный пункт на красноармейском направлении

Цель уничтожили военнослужащие группировки "Центр"

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт и пункт управления (ПУ) БПЛА противника на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" нанес артиллерийский удар по опорному пункту противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Расчеты разведывательных беспилотников выявили стягивание дополнительных сил противника на опорный пункт. Артиллеристы оперативно выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину и произвели залп 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 19 км, уничтожив выявленные вражеские цели.

В Минобороны также рассказали об уничтожении расчетами ударных FPV-дронов группировки ПУ БПЛА ВСУ. "Операторы беспилотных летательных аппаратов 80-го отдельного разведывательного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" вскрыли пункт управления вражескими БПЛА на красноармейском направлении специальной военной операции. Сопроводив тяжелый коптер до места посадки, военнослужащие батальона разведали координаты размещения вражеских расчетов и пункта управления БПЛА, а также мест хранения беспилотников и боекомплекта к ним. В результате точечной боевой работы расчеты ударных FPV-дронов батальона уничтожили все выявленные вражеские цели", - сообщили в ведомстве.